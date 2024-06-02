Вашингтон можно считать законной военной целью для России

На Западе ожидают начала массированного применения дальнобойного оружия, поставленного на Украину, против мирных российских населённых пунктов, объектов энергетики индустрии и военных целей, находящихся на территории РФ.
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