«Ростелеком» и «Оптиковолоконные Системы» будут развивать передовые отечественные технологии оптических волокон

Реклама. 4CQwVszH9pWwJrC82sQ Ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и единственный в России производитель оптического волокна «Оптиковолоконные Системы» (ОВС) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на ускоренное развитие технологии выпуска оптического волокна, используемого в качестве световодов в высокопроизводительных телекоммуникационных кабелях.