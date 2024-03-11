«Ростелеком» и «Оптиковолоконные Системы» будут развивать передовые отечественные технологии оптических волокон

Реклама. 4CQwVszH9pWwJrC82sQ Ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и единственный в России производитель оптического волокна «Оптиковолоконные Системы» (ОВС) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на ускоренное развитие технологии выпуска оптического волокна, используемого в качестве световодов в высокопроизводительных телекоммуникационных кабелях.
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