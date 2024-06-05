Депутаты обсуждают запрет на производство пневматики на основе деталей огнестрельного оружия

В России могут измениться правила производства и использования некоторых видов оружия. Законодательный проект, направленный на ужесточение контроля за оборотом оружия, предполагает запрет на производство пневматических, газовых и спортивных пистолетов и винтовок, если они содержат детали какого-либо огнестрельного оружия.