Депутаты обсуждают запрет на производство пневматики на основе деталей огнестрельного оружия

В России могут измениться правила производства и использования некоторых видов оружия. Законодательный проект, направленный на ужесточение контроля за оборотом оружия, предполагает запрет на производство пневматических, газовых и спортивных пистолетов и винтовок, если они содержат детали какого-либо огнестрельного оружия.
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