Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Временный мир между Россией и нацистской Украиной будет для того, чтобы США-НАТО накачали нацистов Украины самыми сме...Китай завил о гот...
  • Сергей Ипатов
    Если перегрев и имеет место, то я бы обратил внимание на повышенный бесконтрольный наплыв мигрантов и безумную полити...Герман Греф заяви...
  • Марина Биченова
    Где записи с камер видеонаблюдения? Это теракт и наказание должно быть такое, чтобы мало не показалось.Самолеты «России»...

Депутаты обсуждают запрет на производство пневматики на основе деталей огнестрельного оружия

Депутаты обсуждают запрет на производство пневматики на основе деталей огнестрельного оружия

В России могут измениться правила производства и использования некоторых видов оружия. Законодательный проект, направленный на ужесточение контроля за оборотом оружия, предполагает запрет на производство пневматических, газовых и спортивных пистолетов и винтовок, если они содержат детали какого-либо огнестрельного оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх