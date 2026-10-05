16-летний подросток пытался совершить диверсию на железной дороге в Новосибирске

Уголовное дело завели на 16-летнего подростка в Новосибирской области. По версии правоохранителей, парень пытался устроить диверсию – поджечь объект транспортной подстанции на железнодорожной инфраструктуре в Новосибирске, пишет ТАСС.
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