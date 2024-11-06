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Царьград

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Полиция показала видео облавы на цыганский табор в Нижегородской области

Полиция показала видео облавы на цыганский табор в Нижегородской области

Силовики нагрянули с проверкой в частный дом в Кстове, где жили цыгане. Опубликовано видео.Полиция, ФСБ и Росгвардия нагрянули в цыганский табор в Нижегородской области.

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