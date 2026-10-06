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«Салават» о Козлове и «Металлурге»: «У Виктора Николаевича действующий контракт с нашим клубом»

« Салават Юлаев » отреагировал на слухи о том, что главный тренер клуба Виктор Козлов может перейти в «Металлург».

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