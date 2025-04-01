SpaceX тайно получала инвестиции из Китая 

Запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX / © SpaceX В судебных документах, о которых сообщила ProPublica, финансовый директор SpaceX и крупный инвестор компании Икбальджит Кахлон дал показания о заблокированной сделке по акциям SpaceX с китайскими компаниями.
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