Оснований для введения масочного режима в целом по России нет, как и для введения каких-то других ограничений, заявила Попова«Оснований для введения масочного режима в целом по России нет, как и для введения каких-то других ограничений», - сообщила она .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии