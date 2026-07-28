BIS: бум ИИ повышает риск ошибок в решениях ЦБ по изменениям ставок

Бум искусственного интеллекта (ИИ) размывает экономические сигналы, на которые Центральные банки опираются при проведении денежно-кредитной политики, что повышает риски ошибок при изменении ключевых ставок.
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