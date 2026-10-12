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Царьград

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Россельхознадзор: система «Сатурн» вернулась к работе после сбоя

Россельхознадзор: система «Сатурн» вернулась к работе после сбоя

Федеральная государственная информационная система «Сатурн», предназначенная для прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, возобновила штатную работу после аварийного режима, вызванного отключением двух электроподстанций в пригороде Владимира из-за атаки беспилотников.

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