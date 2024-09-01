Игроки «Реала» дважды просили пенальти в начале 2-го тайма с «Бетисом» – Винисиус попал в руку Льоренте, а Себальос упал на краю штрафной. Бразилец получил желтую за споры

Встреча 4-го тура Ла Лиги проходит в Мадриде (2:0, второй тайм). В начале второй половины Винисиус в ходе атаки попал в руку защитнику «Бетиса» Диего Льоренте в штрафной гостей – игроки «сливочных» стали требовать у судьи Хавьера Альберола Рохаса назначить 11-метровый.