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Татар-информ

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В Билярске завершили третью очередь благоустройства Святого ключа

В Билярске завершили третью очередь благоустройства Святого ключа

Завершилась третья очередь благоустройства территории Святого ключа в Билярске. Работы стали продолжением масштабного обновления, начавшегося в 2019 году после победы проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

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