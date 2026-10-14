В Билярске завершили третью очередь благоустройства Святого ключа

Завершилась третья очередь благоустройства территории Святого ключа в Билярске. Работы стали продолжением масштабного обновления, начавшегося в 2019 году после победы проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
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