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Тренер «Интер Майами» об участии Месси в матче с «Коламбусом»: «Он только вернулся. У нас еще не было обстоятельного разговора»

Тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос ответил на вопрос, сыграет ли Лионель Месси в матче МЛС с « Коламбусом ».

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