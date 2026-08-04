С 1 сентября увеличивается лимит часов сверхурочной работы для россиян

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила оплаты и продолжительности сверхурочной работы. Максимальное количество часов сверхурочной работы для каждого сотрудника увеличится с 120 до 240 часов в год.
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