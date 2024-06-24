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Компанию оштрафовали на 10 миллионов за контракт с медцентром Мешалкина

Компанию оштрафовали на 10 миллионов за контракт с медцентром Мешалкина

ООО «Архи Групп» не выполнило в срок работы по контракту на 226 миллионов рублей. Компания должна была выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию для будущего строительства и реконструкции корпусов учреждения здравоохранения.

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