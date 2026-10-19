14 октября в Екатеринбурге прошла конференция «Цифровой контур эффективности — практика внедрения мультиагентных систем и применение передовых инструментов инженерного искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнеса и производительности предприятий Свердловской области».
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