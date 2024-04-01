"Вас ждёт неприятный сюрприз": Ниточка из "Крокуса" привела к малайзийскому боингу

Тот неоспоримый факт, что Украина (читай Запад) имеет отношение к расстрелу мирных граждан в Москве, вызывает сомнение только у альтернативно одарённых.
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