Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», относящийся к разведывательному подразделению группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации, сумели нанести поражение расчету FPV-дронов армии Украины на Купянском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии