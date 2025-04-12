Овечкин назвал своей целью победу в розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову заявил, что его ближайшая цель на сезон - это постараться выиграть Кубок Стэнли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии