Овечкин назвал своей целью победу в розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову заявил, что его ближайшая цель на сезон - это постараться выиграть Кубок Стэнли.