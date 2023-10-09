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Мое ЛИАНОЗОВО

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В районе Лианозово стоимость жилья выросла

Повышение спроса почти не привело к удорожанию столичных квартир. Продавцы не стали повышать цены. По словам Олега Репченко, специалиста агентства «ИРН», средняя стоимость метра на вторичном рынке Москвы по итогам августа увеличилась лишь на 1,4%.

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