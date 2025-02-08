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Фильм "Анора" признали лучшим на премии Critics Choice Awards, Юра Борисов остался без награды

Фильм "Анора" признали лучшим на премии Critics Choice Awards, Юра Борисов остался без награды

В Калифорнии состоялась 30-я церемония вручения премии Critics Choice Awards. В номинации “лучший фильм” победила картина “Анора” американского режиссера Шона Бейкера, в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов.

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