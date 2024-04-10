Пушки МТ-12 «Рапира» в зоне проведения Спецоперации

Российские артиллеристы используют в рамках Спецоперации противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». Благодаря особому сочетанию характеристик такие орудия эффективно решают разные огневые задачи и поражают различные цели.
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