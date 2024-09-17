Новосибирцам рассказали об участившихся звонках мошенников в мессенджерах

По оценке экспертов, в мессенджерах легче создать фиктивные учётные записи.В Новосибирске эксперты рассказали, что в последнее время среди мошенников набирает популярность связь с потенциальными жертвами через мессенджеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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