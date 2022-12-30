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Ходаковский: Нужно поубавить самомнения и осознать своë истинное состояние

Ходаковский: Нужно поубавить самомнения и осознать своë истинное состояние

Командир ботальона "Восток" Александр Ходаковский призвал трезво оценивать свои возможности. Бывший командир донецкой "Альфы" привëл в пример человека, который смотрит на себя со стороны и не узнаëт, так как совсем иначе оценивал свою личность.

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