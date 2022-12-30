Ходаковский: Нужно поубавить самомнения и осознать своë истинное состояние

Командир ботальона "Восток" Александр Ходаковский призвал трезво оценивать свои возможности. Бывший командир донецкой "Альфы" привëл в пример человека, который смотрит на себя со стороны и не узнаëт, так как совсем иначе оценивал свою личность.
Командир ботальона "Восток" Александр Ходаковский призвал трезво оценивать свои возможности. Бывший командир донецкой "Альфы" привëл в пример человека, который смотрит на себя со стороны и не узнаëт, так как совсем иначе оценивал свою личность.
Свежие комментарии