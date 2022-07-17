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«Тур де Франс». 15-й этап. Гонщики проедут 202,5 км по маршруту с двумя подъемами третьей категории

17 июля пройдет 15-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 202,5 км по маршруту с двумя подъемами третьей категории.

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