ВС РФ освободили село Сокол в ДНР, а Украина потеряла более 2 тыс. военных за сутки

Ракетами различного базирования, а также БПЛА-камикадзе были поражены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, а также нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, склад авиационных средств поражения (АСП) и стоянка беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах противника.
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