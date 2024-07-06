ВС РФ освободили село Сокол в ДНР, а Украина потеряла более 2 тыс. военных за сутки

Ракетами различного базирования, а также БПЛА-камикадзе были поражены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, а также нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, склад авиационных средств поражения (АСП) и стоянка беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах противника.