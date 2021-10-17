Массовая драка со стрельбой произошла в Уссурийске. Видео

В Уссурийске в заведении "Пивохлеб" произошел конфликт между отдыхающими. Запись с камеры видеонаблюдения попала в соцсети, сообщает ИА UssurMedia.
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