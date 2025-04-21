ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. «Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 74 районах», — говорится в сводке ведомства.