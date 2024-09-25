" В ПЕЛЬМЕНЯХ опасных веществ не обнаружено" - Новости СК из п.Красная Сопка

Олег Самойлов

Вот попробуй всяким совковосхвалителям сие втолковать! Они тебе быстро докажутЬ, што такОва в годы сисисилизьмы быть НЕ могло! Тогда все работники СЭС были неподкупны и чисты, аки моча молодого теленка! А работники всего пищепрома отличались честностью невероятной! И когда в чан с так называемым фаршем из так называемого мяса, состоявшего из обрезков шкур, хрящей, жил, сливов и сборов с пола всякой крови вдруг, совершенно СЛУЧАЙНО, попадала небольшая, килограмма на полтора, крыска, то они ее просто НЕ замечали! Ведь тут-то ТОЧНО было мясо НАТУРАТЬНОЕ! Только што бегало! А чем сие мясо болело - неважно! Да и про всякую лабуду никто и не заморачивался! Подумаешь, кто-то отравился! В СССР народу много было, одним десятком больше, сотней (тысяч) меньше! Все равно граждане коммунисты с пеной у анусов и вагин визжать продолжат, что прирост населения был! Правда, не уточняют, что за счет среднеазиатских, закавказских, ныне самостийных стран, а тогда республик, естественно, братских сей прирост был! Но это ж не так важно, верно? А уж то, что после гособщепита частенько искать приходилось сверхсекретное заведение под кодовым названием "Эм и Жо" - кто бы спорил! Продукты ж были самые НАТУРАЛЬНЫЕ и САМЫЕ СВЕЖАЙШИЕ!