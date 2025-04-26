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Международная акция "Сад Памяти" состоялась в австралийском Сиднее

Международная акция "Сад Памяти" состоялась в австралийском Сиднее

РЕН ТВ Активисты Молодежного совета Австралии вместе с Российско-австралийским содружеством и посольством России в Канберре посадили три дерева на территории Богородице-Казанского женского православного монастыря в Сиднее в рамках международной акции "Сад памяти".

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