Международная акция "Сад Памяти" состоялась в австралийском Сиднее

РЕН ТВ Активисты Молодежного совета Австралии вместе с Российско-австралийским содружеством и посольством России в Канберре посадили три дерева на территории Богородице-Казанского женского православного монастыря в Сиднее в рамках международной акции "Сад памяти".
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