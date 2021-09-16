Шафалинов прокомментировал данные о способности прививки от гриппа защитить от COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов прокомментировал выводы немецких и голландских исследователей, заявивших, что прививка от гриппа вызывает эффект "тренированного иммунитета" и способна защитить от заражения коронавирусом.
Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов прокомментировал выводы немецких и голландских исследователей, заявивших, что прививка от гриппа вызывает эффект "тренированного иммунитета" и способна защитить от заражения коронавирусом.
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