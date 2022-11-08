Клип SHAMAN «Встанем» стал популярен на Украине

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, вышел на связь с поклонниками и подписчиками и обрадовал невероятной новостью: как выяснилось, его клип на песню «Встанем» пробился в топ просмотров украинского сегмента YouTube.
Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, вышел на связь с поклонниками и подписчиками и обрадовал невероятной новостью: как выяснилось, его клип на песню «Встанем» пробился в топ просмотров украинского сегмента YouTube.
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