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Коронавирус в Кузбассе на 15 января: 236 заразились, 288 вылечились, 7 скончались

Коронавирус в Кузбассе на 15 января: 236 заразились, 288 вылечились, 7 скончались

Судя по всему, период спада официально зарегистрированных заражений ковидом в Кузбассе прошёл, ведь уже несколько дней наблюдается тенденция к росту, при этом снизилось и количество выздоравлений, а количество смертельных случаев наоборот выросло.

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