Коронавирус в Кузбассе на 15 января: 236 заразились, 288 вылечились, 7 скончались

Судя по всему, период спада официально зарегистрированных заражений ковидом в Кузбассе прошёл, ведь уже несколько дней наблюдается тенденция к росту, при этом снизилось и количество выздоравлений, а количество смертельных случаев наоборот выросло.
Судя по всему, период спада официально зарегистрированных заражений ковидом в Кузбассе прошёл, ведь уже несколько дней наблюдается тенденция к росту, при этом снизилось и количество выздоравлений, а количество смертельных случаев наоборот выросло.
Свежие комментарии