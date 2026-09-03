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Царьград

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Безруков и Махмудов воссоздали сцену из «Бригады» спустя 24 года

Безруков и Махмудов воссоздали сцену из «Бригады» спустя 24 года

На премьере «Не по-детски» Сергей Безруков и Фархад Махмудов через 24 года повторили сцену из «Бригады».

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