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Всё, что вы хотели знать про древнеегипетских богов и религию Древнего Египта

Всё, что вы хотели знать про древнеегипетских богов и религию Древнего Египта

Древние египтяне были одними из самых религиозных народов, когда-либо живших на нашей планете. Их знания были лишь каплей в море того, что сегодня известно человечеству, поэтому они боялись многих вещей и верили в сверхъестественные силы.

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