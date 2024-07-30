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Дуров: «Моя благотворительная деятельность помогла сотне пар в 12 странах завести детей»

Дуров: «Моя благотворительная деятельность помогла сотне пар в 12 странах завести детей»

Основатель Telegram сообщил, что он 15 лет назад стал донором спермы. Теперь он хочет открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было легче найти друг другаПавел Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей в 12 странах.

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