Дуров: «Моя благотворительная деятельность помогла сотне пар в 12 странах завести детей»

Основатель Telegram сообщил, что он 15 лет назад стал донором спермы. Теперь он хочет открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было легче найти друг другаПавел Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей в 12 странах.
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