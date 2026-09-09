IRGC Says 'Smart Submarine' Operated By US Seized In Hormuz, Releases Images Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) navy announced Tuesday it had captured an unmanned US submersible at the entrance of the Strait of Hormuz, a claim which corresponding photographs appear to back.
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