Военкор Поддубный: ВС России атаковали логистические узлы ВСУ на Украине

ВС России ночью 14 мая нанесли удары по логистическим узлам Вооружённых сил Украины в Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии