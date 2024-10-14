Парень сказал, что работает в свой день рождения. Я поехала к нему и раскрыла его обман

Знаете, как говорят: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Когда человек приходит к вам с честным признанием, пусть и о чем-то неприятном, это легче принять и простить, чем когда вы узнаете, что кто-то вам нагло врал.
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