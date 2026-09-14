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Царьград

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Правительство ЕАО утвердило запуск авиамаршрута через Биробиджан

Правительство ЕАО утвердило запуск авиамаршрута через Биробиджан

В Биробиджане готовятся открыть площадку для приема самолетов на авиамаршруте Амурзет - Хабаровск. Это позволит включить город в субсидируемое авиасообщение и снизить стоимость билетов.

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