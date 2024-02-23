Гений Евгений: вспоминая Евгения Крылатова

«Три белых коня» и «Лесной олень», «Прекрасное далёко» и «Крылатые качели», «Сережка ольховая» и «Ведьма-речка»… Продолжать можно долго, ибо на песнях этого великого композитора выросло не одно поколение наших соотечественников.