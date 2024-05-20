Потерян вертолёт Раиси. Иранцы уверены, что это дело Израиля

Валерий Иванович Емельяненко так два вертолёта были российскими,а президент летел на американском, как бы немного отличаются

Alex Nемо Если это так, то вообще встаёт большой вопрос к службам безопасности. По правилам, при передвижении первого лица государства должно быть задействовано как минимум 2 идентичных ВС. Решение в котором будет находится клиент принимается начальником службы безопасности лично и в последний момент. Например Обама двигался в одном из 3(х) вертолетов в сопровождении 4-х Аспреев! Трамп использовал 2 с 3 в сопровождении, Байден 4 и еще 6 в сопровождении! Причём используемые вертушки специальной конструкции.