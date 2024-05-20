Жесткая посадка вертолёта с Раиси: диверсия или случайность Вертолёт Раиси. Фото: иранское агентство Tasnim Вертолет Ми-171, перевозивший президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку.
Потерян вертолёт Раиси. Иранцы уверены, что это дело Израиля
Комментарии
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Валерий Иванович Емельяненко
так два вертолёта были российскими,а президент летел на американском, как бы немного отличаются
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4 час.
Alex Nемо
Если это так, то вообще встаёт большой вопрос к службам безопасности. По правилам, при передвижении первого лица государства должно быть задействовано как минимум 2 идентичных ВС. Решение в котором будет находится клиент принимается начальником службы безопасности лично и в последний момент. Например Обама двигался в одном из 3(х) вертолетов в сопровождении 4-х Аспреев! Трамп использовал 2 с 3 в сопровождении, Байден 4 и еще 6 в сопровождении! Причём используемые вертушки специальной конструкции.
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2 час.
Юрий Белов
*Вертолёт американского производства , куплен на вторичном рынке 20 лет назад* Это я услышал сегодня по ТВ - *60 минут* , *Россия 1* У Ирана что - нет денег на вертушку для ПРЕЗИДЕНТА не б/у и по свежее ?!
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1 час.
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