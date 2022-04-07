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Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении  заместителя директора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол.

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