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В России поданы заявки на строительство ещё шести новых аэропортов

В России поданы заявки на строительство ещё шести новых аэропортов

ВЭБ.РФ подала заявки на строительство ещё шести новых аэропортов в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе, сообщил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава госкорпорации Игорь Шувалов.

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