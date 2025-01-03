В России поданы заявки на строительство ещё шести новых аэропортов

ВЭБ.РФ подала заявки на строительство ещё шести новых аэропортов в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе, сообщил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава госкорпорации Игорь Шувалов.
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