За полтора часа в тестовом голосовании приняли участие 400 тыс. человек

Началось тестовое голосование перед выборами Президента России. Оно продлится с 10:00 до 14:00. Гражданам предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Участвовать в тестовом голосовании могут совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице.