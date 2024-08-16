Дорогие друзья, кому до сих пор жалко, что сбылась мечта ангосаксов, и славяне убивают славян...

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Комментарии
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сР
сергей Русский
про наши бомбы--душа радуется.хохлобандерофашисты----вешайтесь
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13 час.
Леонид Руси
А на стороне гитлера славяне не воевали? Нужно истреблять славян, если они сатанисты и рабы запада!
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10 час.
Юрий Золотарев
Не-е-е-ет, гспада накглосаксы! Не &quot;славяне убивают славян&quot;, а славяне пытаются уничтожить смертельную бандеро-фашистскую заразу!!
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9 час.

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