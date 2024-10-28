Советник верховного лидера Ирана Велаяти: агрессоры пожалеют о содеянном

Иран может дать такой ответ любому агрессору, что он пожалеет о содеянном. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти.
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