Родственник пытался его спасти, но не смог: в котловане под Омском утонул 17-летний юноша. Новости Омска.
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Родственник пытался его спасти, но не смог: в котловане под Омском утонул 17-летний юноша. Новости Омска.