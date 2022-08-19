Нижегородский район

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Эстакада скоростного диаметра в Нижегородском построена более чем наполовину

Эстакада скоростного диаметра в Нижегородском построена более чем наполовину

Строительство эстакады. Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыЭстакада основного хода Московского скоростного диаметра через железнодорожные пути Казанского направления в сторону Нижегородской улицы построена на 53 процента.

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