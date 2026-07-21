Мой 15-летний опыт выбора идеальной техники для ухода за газоном

Когда я только начинала обустраивать свой участок, главной головной болью была даже не посадка растений, а борьба с бесконечным хаосом травы, которая после каждого дождя превращала ухоженный сад в подобие диких джунглей.
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